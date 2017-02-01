Россиян могут заставить есть сыр и пить вино под одеялом 13 1.02.2017, 15:55

3,214

Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и перевозку санкционных продуктов.

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу продуктов, которые запрещено ввозить в Россию, сообщает meduza.io.

За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей (от 96,3 до 160,5 бел. руб.), сообщает meduza.io. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч (около 1605 белорусских рублей), для юридических лиц — до 100 тысяч рублей (около 3210 белорусских рублей).

Проект пока находится на обсуждении. Каким образом будут искать санкционные продукты у обычных граждан, предпринимателей и должностных лиц, непонятно.

Напомним, Россия ввела запрет на продукцию 32 стран. Раньше он не распространялся на товары для личного пользования. В конце мая прошлого года власти страны продлили контрсанкции еще на 1,5 года.