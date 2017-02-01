закрыть
1 февраля 2017, среда, 20:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россиян могут заставить есть сыр и пить вино под одеялом

13
  • 1.02.2017, 15:55
  • 3,214

Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и перевозку санкционных продуктов.

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу продуктов, которые запрещено ввозить в Россию, сообщает meduza.io.

За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей (от 96,3 до 160,5 бел. руб.), сообщает meduza.io. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч (около 1605 белорусских рублей), для юридических лиц — до 100 тысяч рублей (около 3210 белорусских рублей).

Проект пока находится на обсуждении. Каким образом будут искать санкционные продукты у обычных граждан, предпринимателей и должностных лиц, непонятно.

Напомним, Россия ввела запрет на продукцию 32 стран. Раньше он не распространялся на товары для личного пользования. В конце мая прошлого года власти страны продлили контрсанкции еще на 1,5 года.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко