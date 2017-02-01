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Минский «мэр» Шорец не сдержал обещание

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  • 1.02.2017, 16:04
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Андрей Шорец
Фото: ctv.by

Сегодня судебные исполнители пришли описывать имущество протестовавшей на кране Галины Игнатович.

Вчера после протеста на кране семье Галины Игнатович в Мингорисполкоме пообещали: у них будет неделя до выселения и сноса их дома в микрорайоне Лебяжий. За эту неделю нужно попытаться урегулировать разногласия по компенсации. Но уже сегодня, 1 февраля, у дома № 77 по улице Ржавецкой появились восемь человек — судебные приставы и милиция, сообщает tut.by.

Напомним, что 31 января женщина забралась на кран и требовала справедливой компенсации за снос своего дома в Лебяжьем. В итоге переговоров в Мингорисполкоме было не только принято решение отложить выселение на неделю, но и озвучена дата — 6 февраля должно состояться заседание суда Центрального района Минска, на котором будет рассмотрен вопрос в отношении новой супруги бывшего мужа Галины. (Ее вообще не учли при определении компенсации.)

Несмотря на вчерашние договоренности у мэра Минска Андрея Шорца, судебные приставы в сопровождении наряда милиции появились у дома Галины Игнатович примерно в 10 часов утра:

— Дома были только больной папа и брат, — рассказал о ситуации один из собственников дома, сын Галины Константин Игнатович. — Дети с женами и моя мама сейчас живут у родственников, я был в командировке. Приставы пытались зайти в дом, чтобы сделать опись имущества и выселить нас. Отец и брат их не пустили. Тогда они оставили нам постановление, в котором говорится, что принудительное выселение будет 7 февраля. Приставы также принесли иск от «Тапаса», по которому 3 февраля (хотя вчера говорилось о суде 6 февраля) должен состояться суд о выселении новой супруги Ивана Игнатовича Татьяны Маринчик в одну из предоставляемых в качестве компенсации квартир по улице Выготского, без предоставления дополнительных метров.

Доселе семья Игнатович говорила только о соблюдении законности при определении компенсации в судебном порядке. Но вчера «Тапас» распространил официальное заявление, в котором утверждает, что собственники дома хотели «нажиться» на выселении. И это заявление вызвало возмущение у Игнатовичей.

— В частности, «Тапас» в СМИ утверждает, что он нам предлагал, а мы отказались от трех квартир площадью 220 метров квадратных, в новом доме по улице Ратомской. Пусть докажут это в суде — мы собираемся подать иск о защите чести и достоинства.

По данным пресс-службы Верховного суда, в суде Центрального района Минска 3 февраля состоится опрос сторон спора, выяснение позиций по заявленным требованиям и после этого суд назначит дату судебного заседания.


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