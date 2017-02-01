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Глава МИД Польши: В ближайшее время мы направим в Гаагский суд жалобу на Россию

  • 1.02.2017, 16:28
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Витольд Ващиковский
Фото: EPA

Польша направит в Международный уголовный суд в Гааге жалобу на РФ по делу о возвращении обломков самолета Ту-154М.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 1 февраля заявил, что «в ближайшее время», в течение нескольких недель Польша направит в Международный уголовный суд в Гааге жалобу на Россию по делу о возвращении обломков президентского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в апреле 2010 года, передает «Радио Польша».

Глава польской дипломатии отметил, что в течение года польское правительство пыталось «установить непосредственный контакт с Москвой с целью возращения обломков». «Россияне, как вы знаете, отвечают негативно, иногда очень дерзко», - подчеркнул Витольд Ващиковский.

Министр отметил, что в этом вопросе Польша намерена получить поддержку партнеров и международных учреждений. «Наши возможности исчерпаны», - добавил он.

По словам министра Ващиковского, составление жалобы находится на финальном этапе.


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