У Тадеуша Костюшко обнаружился неожиданный родственник Дмитрий Юркевич, «Наша Ніва»

1.02.2017, 16:37

11,067

Два национальных героя Беларуси оказались троюродными братьями.

Замок Фонтенбло. Ночь с 12 на 13 апреля 1814 года. Император Франции Наполеон, всеми покинутый, решил свести счеты с жизнью.

Но, яд (опиум), который Бонапарт всегда имел при себе, потерял смертельную силу. Наполеон выжил, хотя и перенес страшные и физические и моральные страдания.

Свидетелями этого были офицеры Генерального штаба Великой армии, в том числе те, что происходили из земель Великого Княжества Литовского, а среди них - Доминик, племянник Тадеуша Рейтана, нашего национального героя.

Пока офицеры несли службу при штабе, их слуги разъехались по окрестностям в поиске фуража для лошадей. Местность при замке Фонтенбло, где была ставка Наполеона, уже вычистили от остатков этого стратегического сырья прежние фуражиры, поэтому солдаты вынуждены были сделать рейд в сторону деревни Бервиль, в двух милях от замка.

Увидев во дворе какой-то усадьбы сено, солдаты начали грузить его на лошадей, не обращая внимания на детей, которые пытались отстоять свою последнюю ценность.

На шум выбежал старик в капоте с петлицами, которые были в моде в Литве и Польше. Поняв, что солдаты между собой говорят по-польски, он также обратился к ним на польском.

На вопрос, кто он такой, человек ответил «Я генерал Костюшко».

Вскоре к усадьбе Тадеуша Костюшко прибыл из Фонтенбло генерал Красинский и офицеры генштаба, которые происходили из земель ВКЛ и Польши, в сопровождении эскадрона императорской гвардии. Принял Костюшко земляков как сыновей. С каждым провел короткую беседу, так как многие из старших родственников офицеров служил под началом генерала во времена войны за независимость 1794 года. Но, «когда подполковник Рейтан назвал свою фамилию, то должен был рассказать ему о судьбе знаменитого посла (Тадеуша Рейтана – ред.) и всей семьи». Так в своих заметках записали сослуживцы Доминика Рейтана, Франтишек Гаевский и Иосиф Грабовский.

Чем был вызван такой интерес Тадеуша Костюшко к личности Тадеуша Рейтана и всей семьи Доминика?

Имя «знаменитого посла» Тадеуша Рейтана, как и Тадеуша Костюшко, было легендарным на просторах бывшей Речи Посполитой. Рейтаны, как и Костюшки, происходили из древних великолитовской родов, только Костюшки из Брестского воеводства, Рейтаны же – из Новогрудского.

Согласитесь, встретить в условиях тотальной войны на чужбине земляка было для Костюшко словно знаком с небес. Это было как последний привет с родной земли, на которую Костюшко так больше и не ступал. Вскоре, в октябре 1817 г. он простился с этим миром.

К тому же Рейтан и Костюшко были не просто земляками, но и родственниками.

Костюшки

Будущий национальный герой США, Беларуси и Польши Тадеуш Костюшко, родился на Брестчине, близ Косовского замка, в наследственном поместье Меречевщина.

Род Костюшко корнями уходит в конец XV- XVI в. Предки героя относились к огромному сословию мелкой шляхты.

Только отец Тадеуша, Людвик Костюшко, немного поднялся по служебной лестнице. Умер он в 1758 году, в должности мечника брестского и полковника булавы польной литовской его королевского величества. Имел кое-какой достаток - землю и имущество, так как иногда мог занимать довольно значительные суммы денег другим людям.

Около 1740 Людвик Тадеуш Костюшко женился на Тэкле из Ратомских.

Ее отцом был Станислав (ум. В 1725) оршанский стольник. Как и род Костюшко, Ратомские в ВКЛ - один из старейших родов, так как упоминания о нем также имеются в конце XV в. Мать Тэкли, Эмерциана происходила из рода Володковичей. Они со Станиславом, помимо дочери Тэкли, имели нескольких сыновей, среди которых наиболее известным стал Мартин-Антон. Мартин Ратомский вошел в круг оршанской уездной элиты и иногда играл значительную политическую роль в процессе противостояния магнатов Радзивиллов и так называемого «клана Чарторыйских».

Историк Тадеуш Корзан в работах, посвященных Костюшко, предоставляет несколько документов, из которых можно узнать об обстоятельствах соединения двух этих старых родов.

Володковичи

Упомянутые уже Володковичи – такой же старый местный род, как и их перечисленные родственники. На Минщине они владели значительным количеством недвижимости и считались клиентеллой всесильных Радзивиллов.

Во время войн выделялись мужеством, а в мирное время направляли свой пыл на решение имущественных дел и политические интриги. Упомянутая выше жена Станислава Ратомского, Марциана из Володковичей, была дочерью стольника минского Доминика Алоиза и Терезы из Янишевских. Всего детей у них было девять! Шесть сыновей - Ян-Станислав, крайчий минский, Фелициан-Филипп, Леон-Павел, войский минский, Антон-Леон, ксендз-доминиканец, Станислав-Петр, приор минский и викарий белорусских провинций ВКЛ и Мартин. А также три дочери - Теофиля, настоятельница минского женского монастыря францисканок, Марциана Ратомская и Анна, которая вышла замуж за за Антона Крюковского, подчашего Оршанского уезда. Леон-Павел в первом браке на Констанции из Техановецких имел сыновей Иосифа (умер в изгнании), Михаила (расстрелянного в Минске в 1760 г.) и дочь Терезу, которая вышла замуж за Доминика Рейтана.

Рейтаны

Корни этого рода более глубокие, чем у предшественников.

Якуб Рейтан известен нам из документации Княжеской Пруссии уже в 1467-68 г. За получение земельного надела и двух деревень он был обязан становиться по требованию руководства Тевтонского ордена в армию в легком вооружении.

Какого происхождения этот род - на данный момент нет четкого ответа. Высказываются разные версии - славянская, прусская и немецкая. Сами Рейтаны, ничего не зная о своих предках из Пруссии, считали, что к их великолитовской крови примешалась и шведская.

По нашему мнению (и это подтверждается документами), Рейтаны за 150 лет до переселения в ВКЛ породнились с большой количеством «прусских» родов самого различного происхождения, поэтому говорить о «чистоте» крови не приходится.

Ганс (Иоанн) Рейтан (сын Георга), первый из великолитовской Рейтанов, умер в 1639 году в достаточно молодом возрасте. Но перед смертью этот воин успел завоевать сердце местной шляхтянки из рода Баржимовских. Его правнук - Доминик Рейтан Первый (около 1700-1769), хоружий гусарский и стражник новогрудский, женился на Терезе, дочерью Леона-Павла и Констанции Володковичей, стольника минского. Случилось это 4 октября 1739 года. Брак молодые брали в минском кафедральном костеле отцов иезуитов. Ровно через год, на день св. Тадеуша в городе или в Грушевке (усадьба Рейтанов под Ляховичами, в Новогрудском воеводстве), родился мальчик - Тадеуш Рейтан, будущий знаменитый посол на последний сейм Речи Посполитой. Выяснить точную дату рождения удалось благодаря нескольким письмам Доминика Рейтана к Михалу Радзивиллу «Рыбоньке». Напомню, ранее фигурировали несколько ошибочных дат: 1741, 1746, 1750, и самая распространенная - 20 августа 1742 года.

Процитируем в довершение часть метрики крещения Тадеуша Рейтана, которое состоялось 20 июля 1742 в Ляховичским костеле:

«... Обряд крещения над ребенком по имени Тадеуш (который ранее был крещен с одной воды), сыном ... Присутствовали: сиятельный господин Лев Володкович, минский стольник ..., сиятельный господин Мартин Ратомский, оршанский подстолий, с ясновельможной пани Констанцией Володкович ....»

Обратите внимание на имена присутствующих - Леон и Констанция Володковичи деды Тадеуша Рейтана, а Мартин Ратомский ... дядя Тадеуша Костюшко и ... двоюродный дядя Тадеуша Рейтана.

Интересно, что упомянутый Мартин Ратомский, клиент Чарторыйских, в данном случае попал на праздник к Рейтанам и Володковичам, сторонникам несвижских Радзивиллов. Возможно, его присутствие была продиктовано каким минутным политическим расчетом или оттепелью в противостоянии политических группировок. Более имя Мартина Ратомского на праздниках у Рейтанов не встречается, несмотря на то, что он прожил долгую жизнь.

Троюродные братья - такое родство и в наше время считается довольно близким. Что же говорить о XVIII в., когда династические связи плелись не только по воле небес, но, отчасти, подталкивались интересами земными.

Надеемся, что этот интересный факт возьмут на замечание творческие люди, ученые, экскурсоводы, а также дирекция музея Тадеуша Костюшко в Меречевщине и в будущем мемориальном музее Тадеуша Рейтана в Грушевке.

Тадеуш Рейтан

(1739-1780) - депутат Сейма Речи Посполитой 1793 года от Новогрудского воеводства. Сейм должен был ратифицировать раздел государства между Россией, Австрией и Пруссией и происходил под сильным давлением. Представитель России угрожал королю Станиславу Августу Понятовскому уничтожить Варшаву, если Сейм не примет необходимых решений. Рейтан был одним из самых смелых противников разделения. Он лег крестом в дверях зала заседаний, не выпуская делегатов, с призывом: «Топчите мне, но не попирайте государство». Хотя Рейтан и не смог переломить ситуацию, он стал легендой и символом патриотизма в Речи Посполитой. Последние годы прожил в имении Грушевке под Ляховичами, где и умер (по другим версиям - погиб от несчастного случая или даже был убит с инсценировкой самоубийства).

Дмитрий Юркевич, «Наша Ніва»