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Какую цену платит белорусская торговля за привязку к российским рынкам

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  • 1.02.2017, 16:37
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Об этом красноречиво свидетельствуют данные официальной статистики.

Отрицательное сальдо внешней торговли продолжает расти. По итогам 2016 года оно составило $ 4 млрд 154,2 млн, сообщает Белстат. Для сравнения — в 2015 году отрицательное сальдо составило $ 3 млрд 631,1 млн.

По сравнению с 2015-м внешнеторговый оборот Беларуси в прошлом году сократился на 10,5% и составил $ 50 млрд 985,2 млн, пишет «Солидарность».

При этом экспорт белорусских товаров сократился на 12,2%, импорт — на 9%.

Отрицательное сальдо торговли со странами ЕАЭС хоть и сократилось почти на $ 3 млрд в сравнении с итогами 2015-го, все равно составляет внушительные $ 4 млрд 112,3 млн.  

В торговле с Россией Беларусь нарастила экспорт на 4%, но все равно осталась в минусе — отрицательное сальдо составило $ 4 млрд 476,6 млн.

Рекордное падение зафиксировано во внешнеторговом обороте со странами ЕС — минус 22,3%. При этом экспорт упал на 33,7%. Сальдо было положительным, однако в сравнении с 2015 годом итоговые цифры не могут не настораживать: прошлогодние $ 167,7 млн против $ 2 млрд 715,5 млн двумя годами ранее.

Цифры официально статистики красноречиво говорят о том, к чему приводит тотальная зависимость от российских ресурсов.

Сокращение поставок нефти заметно ударило по экспорту в страны ЕС. Эксперты предупреждают, что это может вызвать глубокое падение ВВП.

Проседание экспорта на российский рынок усугубляется сложной экономической ситуацией в России а также торговыми войнами с Москвой, обострившимися во второй полове 2016-го и имеющими все шансы на продолжение в этом году.

Вопреки многочисленным авансам, не внушает оптимизма участие Беларуси в евразийских интеграционных проектах.

Обещанного миллиарда годы ждут

Статистику внешней торговли могли бы несколько скрасить страны так называемой дальней дуги, но и здесь причин для гордости не много. Например, неоднократно обещанный $ 1 млрд взаимного торгового баланса с Пакистаном по итогам января-ноября 2016 года составил чуть больше 50 млн.

Не лучше обстоит дело и с белорусско-узбекским миллиардом, обещанным еще в 2008-м.


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