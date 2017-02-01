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В Австрии установлен необычный мировой рекорд

  • 1.02.2017, 16:59
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Более 500 саночников составили самую длинную в мире колонну.

На горнолыжном курорте в Австрии был установлен необычный мировой рекорд — 508 людей на санках выстроились в линию и съехали вниз по склону, пишет 120.su.

Колонна длиной в 750 метров отправилась в необычное «путешествие», причем по условиям все 508 санок должны были быть связаны друг с другом во время всего спуска.

В итоге все удалось, и участники по праву могут гордиться собой, ведь они побили предыдущий рекорд на целых 50 санок.

Организаторы этого необычного мероприятия признались, что пришлось приложить массу усилий для того, чтобы рекорд состоялся, но оно того стоило, ведь спуск такой длинной колонны саночников действительно можно считать сенсационным событием.


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