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Беларусь — в десятке самых стареющих стран планеты

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  • 1.02.2017, 17:05
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Аналитики агентства Bloomberg включили Беларусь в десятку самых стареющих стран.

На одного белорусского пенсионера приходится в среднем 2,3 трудоспособных гражданина, что говорит о серьезных рисках для экономики из-за старения населения.

В топе самых стареющих стран оказались Франция и Сингапур (по 2,2 работника на пенсионера), Беларусь, Япония, Мальта и Шри-Ланка (2,3), Россия (2,4), Греция (2,5), Таиланд и Болгария (2,6).

Наилучшие показатели соотношения экономически активного населения и пенсионеров оказались у Китая (3,5), США (4,4), Венесуэлы (5,1) и Уганды (9). Однако причины этого разные: если в Штатах это высокий пенсионный возраст, то в африканской стране — невысокая продолжительность жизни.


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