Литовский бизнесмен подарил Мирскому замку антикварную мебель 1 1.02.2017, 17:12

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Накануне литовский меценат подарил Мирскому замку антикварный гарнитур XIX века — диван и два кресла.

Делать красивые подарки музеям для Андрея Балыко уже традиция, пишет sb.by. Два года назад он передал в Мир старинную мебель, достойную дворцовых интерьеров, — сейчас ею можно любоваться в Охотничьем зале музейно–замкового комплекса «Мир». Андрей Балыко очень рад, что очередной подарок приходит в Мирский замок:

— Постоянно говорю своим коллегам — бизнесменам, коллекционерам: давайте делиться, дарить больше хороших эмоций и впечатлений.

Фото Каролины КУЧУК

В Мир он приехал с мамой Валентиной Васильевной. Именно ей директор музейно–замкового комплекса «Мир» Александр Лойко вручил золотой билет с правом бессрочного посещения замка.

Для семьи Балыко Беларусь — не чужая, их корни отсюда. Бабушка мецената Евгения Вечер родилась в Западной Беларуси, в годы Второй мировой войны была медсестрой в партизанском отряде.