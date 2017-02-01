Пострадавшие при падении вертолета в Конго белорусы госпитализированы

Пострадавшие при падении вертолета в Конго белорусы госпитализированы9
- 1.02.2017, 17:21
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Три человека экипажа находятся в больнице.
Трое белорусов, пострадавших во время падения вертолета Ми-24 в Конго, госпитализированы. Об этом телеканалу ОНТ сообщили сотрудники российского посольства в этой стране (белорусского дипломатического представительства там нет).
Российские дипломаты утверждают, что вертолеты разбились из-за плохих погодных условий — был туман и сильный ветер. Отмечается, что белорусы находятся в Конго как частные лица. МИД Беларуси пытается получить информацию о происшествии и наших гражданах из официальных источников в Конго.
Как ранее сообщал сайт charter97.org, в Демократической Республике Конго 28 января были сбиты два ударных вертолета Ми-24.
Один экипаж вертолета состоял из граждан Грузии, а второй из граждан Беларуси. Грузинские экипаж совершил аварийную посадку, вертолет под управлением граждан Беларуси потерпел крушение.
В Демократической Республике Конго идет гражданская война, не прекращаются протесты против президента Джозефа Кабилы - сына экс-диктатора Лоран-Дезире Кабилы.