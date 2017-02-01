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Украинец Владимир Пятенко официально возглавил ФК «Крумкачы»

  • 1.02.2017, 17:29
  • 10,787
Владимир Пятенко

Соглашение рассчитано на один год.

Владимир Пятенко родился в 1974 году. В бытность футболистом выступал за украинские "Металлист", "Таврию", "Металлург" и "Шахтер", с которым выигрывал Кубок Украины и серебряные медали чемпионата страны, сообщает «Прессбол».

Как тренер Владимир Николаевич известен по работе с донецким "Металлургом", который выводил в финал Кубка Украины и еврокубки. Также в 2013 году возглавлял армянский "Бананц". Помощниками главного тренера станут Альберт Ковалев, Валерий Макаревич и Яков Залевский.


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