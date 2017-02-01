Минским больницам приказали в первую очередь обслуживать иностранцев? 33 1.02.2017, 17:47

3,382

Руководство больниц объясняет это необходимостью развивать «экспорт услуг».

Минчанин рассказал onliner.by, что периодически ходит в 4-ю городскую клиническую больницу на диагностику. Сидя в очереди, мужчина заметил, что перед ним провели нескольких иностранцев без очереди, а когда возмутился, медсестра ответила: «Так положено».

— Ладно бы эти пациенты были в плохом состоянии, им требовалась помощь, но на вид ребята совершенно здоровы, — объяснил читатель. — Когда я попал на прием, то спросил у врача, мол, что за ситуация. Он смутился и объяснил, что это согласно приказу главного врача, по которому иностранцам в больнице обеспечивают первоочередной прием. Я не поверил и попросил показать этот приказ. Врач куда-то отлучился и принес мне копию приказа по 4-й клинической больнице №463 «Об экспорте медицинских услуг в больнице».

В приказе, который журналистам переслал читатель, действительно есть пункт №8, который дает прямое указание на прием иностранцев в первую очередь: «Врачи-специалисты (заведующие) диагностических отделений обеспечивают первоочередной прием иностранных граждан».

— Мне очень интересно, почему белорусы, которые платят налоги, не имеют такого права? На каком основании принято это распоряжение и как это понимать? Хотелось бы получить аргументированное объяснение, — подытожил мужчина.

Журналисты дозвонились до руководства ГКБ №4. Там подтвердили, что приказ на самом деле существует.

— Если есть экстренные показания для диагностики, то понятно, что этот человек отправляется на диагностику в первую очередь, не важно, иностранец он или белорус, — объяснили в больнице. — Но при плановом приеме в случае, если есть иностранец, то его пропускают в первую очередь. Это не так часто бывает. Его обычно сопровождает специалист-маркетолог внебюджетного отдела. Она проводит его к врачу-специалисту. Иностранцы в очередях не сидят. На наш взгляд, это абсолютно правильно. Мы же должны развивать экспорт услуг.