Сезон охоты на бизнесменов 7 1.02.2017, 17:59

4,407

Какая самая опасная профессия в Беларуси?

Раньше наиболее рискованной деятельностью была оппозиционная политика. Некоторое время назад опасно было работать на должности высокого чиновника. Под суд попали министр торговли, председатель Белкоопсоюза, руководитель концерна “Беллегпром”. А теперь настало время крупных бизнесменов.

В общем, уже 22 года политические периоды определяются в зависимости от того, кто попал в опалу, кого сажают за решетку. По этому признаку приходится предполагать корректировки в белорусской государственной политике, пишет политолог Валерий Карбалевич на сайте “Радыё Свабода”.

В прошлом году был открыт сезон охоты на олигархов. Посидели за решеткой Юрий Чиж, Владимир Япринцев, были заведены уголовные дела в отношении владельцев компаний “Серволюкс”, “Консул”, “Биоком”. И вот последняя информация с этого фронта. 26 января задержан основатель и директор компании “СарматТермо-Инжиниринг” Александр Кнырович. 30 января владельца завода "Мотовело" Александра Муравьева приговорили 11 годам заключения.

Сезон охоты в самом разгаре.

Александр Лукашенко 27 января раскрыл механизм того, как шьются такие уголовные дела: “Вор должен сидеть в тюрьме. Вот такую резолюцию только что я положил на доклад председателя КГБ. Все, кто к этому причастен - посредники, кто давал взятки, кто брал взятки, - все будут сидеть, все”.

То есть достаточно председателю КГБ представить докладную записку главе государства в отношении любого гражданина, тот ставит резолюцию, и все. Судьба человека решена. Оправдаться у него нет никаких шансов. Суд - это инсценировка, фикция, не более того. Оправдательных приговоров он не выносит.

Интересно также, что эти дела ведет КГБ. Не управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД, не Следственный комитет, а именно Комитет государственной безопасности. Хоть какое имеет отношение к государственной безопасности деятельность бизнесменов?

Причина открытия этого сезона очевидна: экономический кризис. В кризис всегда появляется дефицит финансовых ресурсов. И неизбежно какие-то социальные группы должны нести потери. Понемногу теряют все. Но логика властей понятна. Правоохранительные органы идут к тому, у кого еще остались деньги.

Причем забирать у богатых стало почти официальной установкой. Вспомните приказ Лукашенко: “Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но 500 долларов должно быть выполнено!”.

30 декабря посещая дом-интернат для ветеранов войны и труда, Александр Лукашенко заявил, что богатые белорусы должны активнее участвовать в благотворительности, нужно им предложить поделиться деньгами.

“Может, и обязаловку нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги”, - сказал правитель. Причем, по его мнению, помогать нужно не эпизодически, такая работа должна проводиться постоянно.

26 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора Лукашенко вновь популярно объяснил, где взять деньги:

“Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, - это 350 долларов. Как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить? (...) Много не прошу - 500 долларов”.

Тактика, выбранная властями, очень простая, даже примитивная. Ловят крупного бизнесмена, сажают за решетку и предлагают платить выкуп. Владелец “Мотовело” Александр Муравьев рассказывал в своем последнем слове на суде, как ему предложили выкуп. Он ответил, что может насобирать 1-1,5 млн долларов. На что следователи ответили: ты что, с такой малой суммой даже не заикайся. Вот Чижу насчитали 12-13 млн долларов откупных. Большинство понимает, в какой стране живет, и откупается. Дело поставлено на поток. Кто следующий?

Насчет Муравьева. Он получил “Мотовело” без аукциона, конкурса или тендера. Ибо так постановил Лукашенко. Договорились “по понятиям”. И посадили его сейчас тоже “по понятиям”.

И последнее. Сейчас МВФ выдвигает условием выделения кредита Беларуси реформирование госсектора. Иными словами, проведение приватизации. Но после истории с “Мотовело” какой бизнесмен рискнет покупать государственное предприятие? То есть в пределах нынешней системы нормальная приватизация практически невозможна. И это, может быть, главный урок из “дела Муравьева”.

На этом фоне все рассуждения про рыночные реформы, о поддержке бизнеса выглядят наивными. Ведь рыночная экономика предполагает существование правового государства, неприкосновенности собственности и лица, независимого суда. А здесь мы видим нечто совершенно противоположное.