Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем 3 1.02.2017, 18:28

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Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.

Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил министр обороны Степан Полторак, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook.

"Это произошло в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал. Подробности сообщит Министерство обороны", - отметил Цеголко.

В свою очередь Полторак сообщил, что в результате обстрела самолет был поврежден, но Ан-26 продолжил выполнение полетного задания, пишет liga.net.

"Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26", - сообщил министр обороны Украины.

Кроме того, по его словам, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

"После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие - последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", - отметил Полторак.