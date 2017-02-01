Минское «Динамо» уже сегодня может оформить выход в плей-офф 1.02.2017, 18:35

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Это будет четвертый в истории выход «Динамо» в плей-офф КХЛ.

В случае, если «Сочи» уступит «Торпедо» (матч в Нижнем Новгороде начнется в 19.30), а минчане обыграют в Екатеринбурге «Автомобилист», «зубры» гарантируют себе в Западной конференции место не ниже восьмого, сообщает официальный сайт клуба.

Это будет четвертый в истории выход «Динамо» в плей-офф КХЛ. Ранее «зубры» играли в Кубке Гагарина в сезонах-2010/11, -2011/12 и -2014/15.

Если путевка в нокаут-раунд будет оформлена уже сегодня, о старте продаж билетов на матчи плей-офф будет объявлено дополнительно в ближайшее время.

В данный момент «Динамо» обыгрывает «Автомобилист» со счетом 2:1. Идет второй период матча.