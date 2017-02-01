Сергей Тарасов: Белорусские чиновники видели Крест Евфросинии Полоцкой 1 1.02.2017, 18:59

Сергей Тарасов

Историк уверен, что Крест Евфросинии находится в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, однако чиновники не вернули святыню в Беларусь.

В минувшем году известный белорусский археолог, кандидат исторических наук Сергей Тарасов рассказал о том, что национальная святыня Беларуси - Крест Евфросинии Полоцкой - находится в России, в Троице-Сергиевой лавре подмосковного Сергиевого Посада.

Тарасов утверждает, что крест видел Владыка Филарет и некоторые белорусские чиновники, но они не предприняли никаикх действий для того, чтобы вернуть святыню в Беларусь.

Belaruspartisan.org поинтересовался, как отреагировали чиновники на рассказ Тарасова.

- Министр культуры Борис Светлов рассказал, что после выхода ряда публикаций с моей версией о том, где следует искать крест Евфросинии Полоцкой, Министерство культуры направило запрос в Министерство культуры России, - чтобы подтвердить или опровергнуть изложенные мной сведения, - рассказал Тарасов. - Естественно, пришел ответ, что там ничего нет. Насколько мне известно, никаких других действий в этом направлении Министерство культуры не предпринимало.

Я считаю, что об этой теме ни в коем случае нельзя забывать. Проблема в том, что каким-то образом в Троице-Сергиеву лавру нужно было бы попасть независимым экспертам. Безусловно, нет гарантий, что этот крест лежит там на самом видном месте. Могли ведь и спрятать. А те чиновники, которые видели этот крест своими глазами и не предприняли никаких действий... Пусть это остается на их совести…

В свое время наши историки разыскивали белорусские святыни по всему миру. Они работали на голом энтузиазме - ездили по конференциям, архивам и искали материалы не только для своих научных работ, но параллельно копали и все это. Потому что официальным путем все это делать не разрешалось.

Ну, а после того, как в 1997 или в 1998 году был принят российский закон о реституции, запрещающий вывоз вообще любых историко-культурных ценностей вне зависимости от их происхождения и того, как они попали в Россию, на этом поставили большой и жирный крест. Поэтому, скорее всего, не увидим мы Крест Евфросинии Полоцкой еще очень долго…

В ближайшее время в одном из белорусских издательств выйдет книга Сергея Тарасова «Записки археолога».

«Это книга о белорусской археологии, не только о памятниках, но и о людях, - рассказал Тарасов. – Самое главное, что в этой книге все пропущено через себя. Это не совсем мемуары, но что-то очень личное там тоже есть. Я рассказываю обо всем от своего лица. Это моя археология.

Мне кажется, сегодня есть спрос на такую литературу. Не обещаю, конечно, что будет такой же ажиотаж, как сейчас с книгой Владимира Орлова «Айчына» – у меня нет в соавторах такого классного художника, как Павел Татарников. Но, думаю, интерес будет. Я там и про черных копателей рассказываю, про воздушную и подводную археологию, - одним словом, там много интересного.

Когда будет презентация «Записок археолога»? Давайте поговорим об этом после того, как книга увидит свет…»