Логика Авдеевки 2 Виталий Портников, Espreso.tv

1.02.2017, 19:11

Виталий Портников

Как «полезные идиоты» помогают Владимиру Путину.

В СМИ - не только западных, но и украинских - можно увидеть возмущение по поводу того, что украинская сторона «провоцирует» ситуацию в Авдеевке, что это именно Киев заставляет российские войска отвечать на наши действия, что таким образом Путин может получить возможность для нового наступления.

Это логика и солидной немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, и истеричных блоггеров, которые используют любой повод для иллюстрации тезиса о "предательстве" власти. Раньше предавали, потому что не наступали. Сейчас предают, потому что наступают. Не наступали, потому что боялись Путина, а ситуация «не войны - ни мира» выгодна Порошенко. Наступают, потому что боятся договоренностей Путина и Трампа, а война выгодна Порошенко.

На самом деле это и есть логика Путина. Логика, которая всегда сводится к обвинениям в адрес Украинского государства и власти. Логика провокации и пораженчества, которая взята на вооружение российской пропагандой.

Эту логику вполне способны воспринять те западные СМИ, для которых нападение России на Украину - всего лишь досадное препятствие к продолжению заработков на российском энергетическом рынке.

Мерзавцы, для которых капля нефти всегда будет дороже капли крови, вообще не понимают, почему мы сопротивляемся вместо того, чтобы установить в собственной стране режим, который понравится Путину.

Эту логику вполне способны взять на вооружение политические конъюнктурщики, для которых любое действие властей - повод для обвинений в коррупции, стяжательстве и некомпетентности. И возможность поговорить о досрочных выборах, после которых к власти придут настоящие патриоты и бессребреники.

Этим людям невдомек, что такая позиция приводит исключительно к краху государственности как таковой. Некоторые из них уже проиграли войну в собственной стране - и сейчас истерично пытаются уничтожить чужую.

Эту логику готовы взять на вооружение «полезные идиоты», которые всегда готовы бросить камень во власть ради лишнего лайка в социальных сетях. У меня нет сомнений, что многие их тезисы относительно ошибок в реформах и коррупции во власти абсолютно точны.

Однако борьба с коррупцией и реформаторский пыл - это не повод к ослаблению государства. Если государство погибнет, не будет иметь никакого значения, коррумпировано оно или нет. А для того, чтобы оно выжило, оно должно выиграть войну.

Точнее - мы с вами должны выиграть войну. Потому что это не война государства, это война народа.

Поэтому я не признаю логику циничных медиа с их лживыми стандартами. Я не признаю логику политических конъюнктурщиков, готовых отказаться от Родины ради должности. И я не признаю логику «полезных идиотов». Я признаю только одну логику - логику патриотизма.

Если мы отвечаем на провокации России и защищаем освобожденные территории - честь нам и хвала. Если мы пытаемся использовать фактическую паузу в мирном процессе ради освобождения хотя бы небольшой территории от оккупации - это тоже успех.

Успех - любое действие, направленное на ослабление позиций врага. Оценки «доброжелателей» в этой ситуации не имеют ровно никакого значения. Политическая конъюнктура не имеет ровно никакого значения. И даже истерики в социальных сетях, нередко сливающиеся в один мутный ручей с грязным потоком российской пропагандой, значения не имеют. Значение имеет только наша будущая победа.

Виталий Портников, Espreso.tv