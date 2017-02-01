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Суд запретил Навальному уезжать из Кирова

  • 1.02.2017, 19:58
Алексей Навальный

Российскому оппозиционеру назначили подписку о невыезде как меру пресечения по делу «Кировлеса».

Ленинский районный суд Кирова назначил оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову подписку о невыезде как меру пресечения по делу «Кировлеса». Об этом в твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов, передает republic.ru.

Срок подписки – до 10 февраля. Как пишет в твиттере Георгий Албуров, по условиям подписки Навальному и Офицерову придется жить в гостинице.

Как сообщала «Медиазона», с такой инициативой выступил судья Алексей Втюрин. Адвокат Светлана Давыдова поинтересовалась, из какого города будет запрещено выезжать подсудимым, на что судья заметил: «Будем обсуждать».

Прокуратура попросила перерыв в заседании на десять минут, после чего объявила, что сторона обвинения согласна с инициативой суда о мере пресечения Навальному и Офицерову. Город, где они должны находиться по подписке, прокуроры оставили на усмотрение суда.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, мера пресечения «скорее всего останется до аппелляции, а это очень долго».

Сам Навальный на суде заявил, что откажется давать подписку. Как заметил Жданов, заключить под стражу его при этом нельзя, поскольку он проходит по «предпринимательской» статье.

В кировском суде 1 февраля продолжился пересмотр дела «Кировлеса», по которому Навальный и бизнесмен Петр Офицеров получили условные сроки. ЕСПЧ в феврале 2016 года объявил о допущенных в деле нарушениях, Верховный суд РФ затем отправил дело на пересмотр, отменив тем самым приговор.

В офис ФБК 31 января пришли судебные приставы для принудительной доставки Навального и Офицерова в суд Кирова. Днем ранее суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. В надзорном ведомстве указывали, что Офицеров и Навальный не явились на два предыдущих слушания.

Навальный вылетел вечером 31 января из Внуково вместе с приставами. Как он заявил на заседании 1 февраля, его «приводом никто не доставлял». Ранее сообщалось, что у политика был куплен билет в Киров на дату судебного заседания.

На время пересмотра дела Навальный получил возможность участвовать в выборах. О намерении стать кандидатом в президенты России он объявил в декабре.

По мнению юриста Ивана Жданова, мера пресечения Навальному – это «явный срыв планов по открытию штабов [в регионах]». Как сказал руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, мера пресечения политику не повлияет на кампанию.


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