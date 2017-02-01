Гомельчанин идет на рекорд Гиннесса 1.02.2017, 20:12

Цель Дмитрия Дударева - удержать свой вес с помощью челюсти.

На данный момент Дмитрий работает в цирке Китая. Он занимается силовым экстримом — тягает автобусы и фуры при помощи зубов. Парень рассчитывает за три месяца усиленных тренировок осуществить давнюю мечту, сообщает gomel.today.

На первой тренировке Дмитрию удалось зубами удержать свой вес в течение 41 секунды.

— Для первой тренировки, я считаю, это отличный результат, потому что я не занимался зубами уже полгода, — подводит итог молодой человек.

Сегодня в книге рекордов Гиннеса зафиксирован результат в 2 минуты 46 секунд, но гомельчанин уверен, что победа ему по зубам.