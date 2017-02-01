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Могилевчане соберут камни для возведения стены замка

  • 1.02.2017, 20:17

Эту инициативу самих горожан планируется реализовать к празднику города в парке Горького, где раньше и находился Могилевский замок.

В Могилеве в ближайшее время стартует проект «Время собирать камни», главная идея которого обозначить оборонительные укрепления существовавшего в XVI-XIX веках Могилевского замка, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель горисполкома Владимир Цумарев, передает БелТА.

Эту инициативу самих горожан планируется реализовать к празднику города в парке Горького, где раньше и находился замок. В ближайшее время в общественных местах установят специальные контейнеры, куда могилевчане и гости смогут собирать камни. Из них будет обозначена стена крепости с оборонными башнями.

«Поскольку настоящие крепостные стены замка были деревянными, то это, конечно, будет стилизация, возможно, нечто вроде габиона. Ведется работа над созданием проекта данного туристического объекта. Но главная задача акции - обратить внимание горожан на богатую историю и культуру нашего города, привлечь их к участию в мероприятиях и проектах, посвященных 750-летию областного центра. В этом случае свою лепту внести по силам каждому», - считает «мэр».

В городе будут реализовываться другие проекты по восстановлению исторического и культурного наследия. Это может быть как полностью восстановление, к примеру, утраченных памятников архитектуры, так и их обозначение с помощью инфощитов, мемориальных досок либо фотографий, макетов и т.д.


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