Апелляционный суд поддержал блокировку миграционную указа Трампа 10.02.2017, 7:35

ДОНАЛЬД ТРАМП

Фото: EPA

Дональд Трамп резко отреагировал на новое решение.

Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа президента США Дональда Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, сообщает русская служба ВВС.

Апелляционный суд девятого округа поддержал решение федерального судьи Сиэтла, который ранее постановил приостановить действие президентского указа на неопределенный срок.

Дональд Трамп резко отреагировал на новое решение. "Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны", - говорится в сообщении Трампа в "Твиттере", набранном заглавными буквами.

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 января, вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

4 февраля федеральный суд Сиэтла принял решение приостановить действие указа, после того как иск об отмене постановления подал Вашингтон, а впоследствии и другие штаты.

Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока иск не будет рассмотрен. Министерство юстиции США обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ходе рассмотрения апелляции адвокат, представляющий интересы правительства, заявил, что обязанность президента - обеспечивать национальную безопасность, а конгресс США наделил президента полномочиями по контролю за границами.