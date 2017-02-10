С марта по сентябрь возле минской Ратуши будут собираться рыцари 10.02.2017, 7:45

Кульминацией станет конный турнир в честь 950-летия Минска.

С марта по сентябрь возле Ратуши будут проводить исторические реконструкции, а в День города там пройдет большой конно-рыцарский турнир. Об этом сообщил бывший замдиректора Музея истории Минска Михаил Милованов, пишет агентство «Минск-Новости».

Милованов рассказал, что исторические реконструкции будут проходить каждую субботу в полдень. Особенными датами в 2017 году станут 4 марта (накануне будет отмечаться 950-летие со дня битвы на Немиге), 3 июня («Рыцарство перед Троицей») и в День города 9−10 сентября, когда пройдет фестиваль истории и культуры «Мiнск Старажытны».

Подготовка к конно-рыцарскому турниру в честь предстоящего 950-летия столицы уже началась. Участвовать в состязании может любой желающий, а заявки следует отправлять витязю Михаилу в Музей истории города Минска.

«Наш посыл получил отклики. Уже заявили о своем участии в турнире представители Франции, Германии, Италии, Украины, России и других стран», — добавил Милованов.