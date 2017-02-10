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Парламент Венесуэлы выступил против сделки с «Роснефтью»

  • 10.02.2017, 7:55

Покупка «Роснефтью» почти четверти акций госкомпании PetroMonagas нарушает конституцию Венесуэлы.

Парламент Венесуэлы в четверг, 9 февраля, принял резолюцию против продажи акций PetroMonagas «Роснефти», сообщает DW.

«Роснефть» в прошлом году приобрела 23,3 процента в PetroMonagas, совместном предприятии с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, увеличив свою долю в СП до 40 процентов.

Эта сделка нарушает конституцию страны, а именно норму о том, что любой государственный контракт с иностранными компаниями должен быть одобрен парламентом, заявили депутаты. Кроме того, они сочли слишком низкой сумму в 500 млн долларов, выплаченную за акции.


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