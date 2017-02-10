закрыть
10 февраля 2017, пятница, 8:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Американка выиграла в лотерею $3,3 миллиона после увольнения с работы

  • 10.02.2017, 8:07
Фото: @coloradolottery

Бывшая медсестра поняла, что слишком устала от своей службы и больше не хочет ею заниматься.

Жительница американского штата Колорадо выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов после того, как уволилась с работы, пишет Mashable (перевод – lenta.ru).

Яник, полное имя которой не сообщается, играла в лотерею на протяжении 30 лет. Бывшая медсестра ушла с работы в середине января, не зная, что будет делать в дальнейшем. Американка поняла, что слишком устала от своей службы и больше не хочет ею заниматься.

Через несколько недель после увольнения на сайте розыгрыша, который проводится на территории штата, женщина узнала, что сорвала джекпот. Отмечается, что на полученные деньги женщина и ее муж планируют оплатить счета и отремонтировать свой дом.


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет