Американка выиграла в лотерею $3,3 миллиона после увольнения с работы 10.02.2017, 8:07

Фото: @coloradolottery

Бывшая медсестра поняла, что слишком устала от своей службы и больше не хочет ею заниматься.

Жительница американского штата Колорадо выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов после того, как уволилась с работы, пишет Mashable (перевод – lenta.ru).

Яник, полное имя которой не сообщается, играла в лотерею на протяжении 30 лет. Бывшая медсестра ушла с работы в середине января, не зная, что будет делать в дальнейшем. Американка поняла, что слишком устала от своей службы и больше не хочет ею заниматься.

Через несколько недель после увольнения на сайте розыгрыша, который проводится на территории штата, женщина узнала, что сорвала джекпот. Отмечается, что на полученные деньги женщина и ее муж планируют оплатить счета и отремонтировать свой дом.