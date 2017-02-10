Пенсионеры: «Тунеядский» сбор — новое раскулачивание 10.02.2017, 8:17

Белорусы сравнили незаконный налог с практикой большевиков.

Привет из советских времен — белорусы продолжают сравнивать налог на тунеядство с практикой предыдущих властей, сообщает «Белсат».

Пожилые люди вспоминают поборы буквально со всего и на все — фрукты, молочные продукты и даже одинокую жизнь. Нынешним чиновникам есть с кого брать пример и где искать вдохновения.

В лучших традициях советского союза

Белорусские власти настойчиво напоминают безработным, что неплохо было бы заплатить налог «на тунеядство». А Владислав Лесковский, 84-летний житель Шарковщины, узнав об этом налоге, чувствует определенное дежа-вю: в сталинские времена политика раскулачивания и бессмысленные налоги продолжались даже в голодные послевоенные годы.

«Уже людям нечего было продать, и только один человек на район смог расплатиться. А кто не выплатил — комиссия описывала имущество, землю обрезали ровно с углами дома, всю обстановку забирали, оставались только люди», — вспоминает страшные времена Владислав Лесковский, житель поселка Шарковщина.

Сельчане, которые держали хозяйство, должны были отдавать колхозу зерно, масло и яйца, если держали овец — то должны были отдавать и шерсть. Налоги существовали даже на садовые деревья.

«Нельзя было срубить яблоню, если она была, поэтому люди тихо кипяток подливали, соль сыпали, чтобы яблоня сохла, потому что был большой налог на яблони, сады могли держать только богатые люди, а бедные так делали», — удивляет воспоминаниями Мария Юрик, соседка Лесковского.

Позаботилось государство и о налоге на жену и детей, а точнее — их отсутствие

«Если ты не женат, или женился, но детей у тебя не было, надо было платить холостяцкие, 18 лет — ты уже взрослый, плати холостяцкие», — рассказывает Эдуард Соловей.

Краевед Владимир Скрабатун с грустью отмечает: налог на тунеядство — наследие советской власти.

«Это в корнях советской власти: при большевиках тоже была продразверстка, обирали народ. Мне кажется, это в самой крови этой власти», — поясняет краевед.

С тунеядством борьба в советском союзе велась вплоть до самого его распада

Закон «О занятости населения» был принят только в в 1991 году, и он фактически признал проблему безработицы. Теперь же белорусские власти на отсутствие работы попросту закрывают глаза: по официальным данным, безработных в стране 44 тысячи, а «тунеядцев» — 470 тысяч, то есть в десять раз больше.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».