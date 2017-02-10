Житель Кобрина придумал настольную игру с белорусским названием 5 10.02.2017, 8:32

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Мысль о создании настольной игры «Крокi» пришла спонтанно, после общения с друзьями.

Дизайнер Роман Дубинка из Кобрина — автор многих «громких» общественных проектов. Именно он в прошлом году представил вариант дизайна новых денег и автомобилей специального назначения. Его туристический логотип Бреста, созданный в 2011 году, сейчас можно увидеть на магнитиках. И вот еще одна работа от кобринчанина — настольная карточная игра «KROKI», пишет «Вечерний Брест».

Идею подсказали друзья

Мысль о том, чтобы создать настольную игру, пришла к Роману спонтанно. Подтолкнули к этому друзья.

— Мы часто собираемся большой компанией и играем в различные игры. Как-то друг привез из Германии новую незнакомую нам настольную игру. Она нам очень понравилась. Я захотел купить себе такую же. Долго искал ее в Беларуси и в России, но так и не нашел. Тогда решил создать подобную игру. Переписал правила, сделал карточки… Эта игра у нас в компании стала самой популярной. Все больше друзей начали просить сделать игру для них. И тут я подумал: почему бы ее не создать для всех? — рассказывает Роман.

Дизайнер разрабатывал игру в свободное время в общей сложности около двух лет. Как ни странно, но сложнее всего оказалось сделать упаковочную коробочку: «У меня на полке уже штук 20 лежит пробных вариантов. Коробочку надо четко подогнать по размерам. Поэтому важно правильно сделать ее развертку. Это сложно».

В чем суть игры?

«KROKI» чем-то похожа на «UNO», но принцип совершенно другой. Игра содержит 126 карточек разных цветов. Каждому игроку раздается по 10 разных карточек. Суть в том, чтобы собрать 10 разных комбинаций карт, указанных на специальной карточке. Например, на первом шаге необходимо собрать комбинацию из трех карточек красного цвета и из двух карточек желтого. Тот, кто собирает эту комбинацию, — переходит на следующий шаг. А кто не собрал — находятся на предыдущем. В итоге во время игры один участник может быть уже на третьем шаге, а другой — на первом. Побеждает тот, кто быстрее соберет 10 комбинаций. Как и в других настольных играх, здесь есть бонусные карты и джокеры, которые добавляют остроты игре и не позволяют заранее предугадать победителя.

«KROKI» могут собрать за одним столом от 2 до 12 человек. Игра не имеет ограничений по возрасту, компактность формата позволяет брать ее в дорогу, на природу или в путешествие.

Игра есть, а средств — нет

Изначально Роман планировал создать игру полностью на белорусском языке. Отсюда и название «KROKI» (то есть шаги). Но с точки зрения маркетинга от этой идеи пришлось частично отказаться. «Средства на выпуск игры планировал собрать на краудфандинговой платформе «Улей». Так как площадка позволяет выйти на международную арену и подключить к сбору не только жителей Беларуси, принял решение издавать на трех языках: белорусском, русском и английском», — пояснил Роман.

Сбор средств уже начался. Для выпуска первого пробного тиража игры в 50 экземпляров необходимо собрать 1200 рублей. Времени осталось меньше месяца. Каждый может перечислить сумму на усмотрение и получить подарок (от магнитика до игры «KROKI»). На сайте краудфандинговой платформы можно более подробно ознакомиться с новой игрой. Если же средства будут собраны вовремя, в марте «KROKI» выйдут в свет.