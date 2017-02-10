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Стали известны подробности авиаудара РФ по турецким военным

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  • 10.02.2017, 8:35
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Российские военные утверждают, что действовали по «заранее согласованному плану».

Несогласованность перемещений турецких войск могла стать причиной ошибочного авиаудара ВВС России, приведшего к гибели трех турецких военных в Сирии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в органах военного управления.

По информации газеты, координаты нанесения авиаударов были выбраны путем космической и агентурной разведки, их заранее согласовали генштабы обеих стран, а подготовка вылета ничем не отличалась «от всех предыдущих».

Опознав цели в Эль-бабе пилоты сбросили бомбы «без критических отклонений» и вернулись в Хмеймим, где постфактум узнали об инциденте.

Одной из причин происшествия могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в определенный для нанесения авиаудара квадрат, предполагают собеседники издания.

Эту версию «должно подтвердить или опровергнуть» совместное расследование, уточняет «Коммерсантъ». Газета также отмечает, что, исходя из выступлений официальных лиц Анкары, «к охлаждению отношений с Москвой этот трагический случай не приведет».

ТАСС ранее писал, что Россия и Турция не будут создавать комиссию по расследованию авиаудара.

Утром 9 февраля во время авиаударов по позициям «Исламского государства» в Сирии ВВС России по ошибке нанесли удар по турецким военным, в результате чего трое человек погибли и более десятка получили ранения.


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