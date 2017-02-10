В Гродненской области шестерых сотрудников ГАИ уволили после теста на полиграфе 29 10.02.2017, 8:47

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При этом проверить успели всего около 40 человек.

Шести cотрудникам ГАИ Гродненской области не продлили контракт после прохождения проверки на полиграфе.

Об этом журналистам сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский на пресс-конференции 8 февраля, пишет "Вечерний Гродно".

За прошлый год и начало этого проверили 41 сотрудника ГАИ. Шестеро из них плохо прошли обследование, это почти 15%.

"Мы относим Госавтоинспекцию к службе, которая наиболее подвержена коррупционным рискам, - отметил Вадим Синявский. - Не потому, что там сотрудники плохие, а потому, что граждане, которые совершают административные правонарушения, в целях уйти от ответственности предлагают сотруднику денежное или другое вознаграждение. Чтобы эти вопросы ликвидировать, в структуре МВД была ведена форма изучения сотрудника с помощью полиграфов".

Главный милиционер области отметил, что пока проверяют только тех сотрудников, у которых истекает срок контракта. При приеме на работу кандидаты проходят специальную проверку, но при необходимости можно назначить и полиграф.

Проверка на полиграфе, который в народе называют детектором лжи, была введена в июне прошлого года. Но широко известно о ней стало в ноябре, когда в Брестской области в аварии с участием пьяного инспектора ГАИ погибла молодая женщина.