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NASA пытается понять причину загадочных небесных вспышек

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  • 10.02.2017, 8:50
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Уфологи и астрономы назвали это необычное явление «Феей».

Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства будет исследовать загадочные вспышки в верхних слоях атмосферы Земли. Об этом сообщает издание Physics (перевод – РБК-Украина).

Сообщается, что в ходе эксперимента NASA астронавтами будут изучаться высокие энергии рентгеновских и гамма-излучений. Загадочные всплески молний удалось зафиксировать еще в 2015 году астронавту Европейского космического агентства Адреасу Могенсену.

Видеозапись этого необычного явления, велась с борта МКС. К слову, это явление уже заработало себе славу в среде научной фантастики и уфологов, получив прозвище Sprite («Фея»).

Вспышки голубого цвета происходят на высоте почти 20 км. Некоторые из таких молний растягивались на 40 км, а вокруг них «танцевали» разряды поменьше, которые появлялись с интервалом в 30 секунд.


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