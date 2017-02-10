Виктор Шендерович: Кажется, в Минске я пошел на сдачу с цены на газ

Виктор Шендерович: Кажется, в Минске я пошел на сдачу с цены на газ20
- 10.02.2017, 8:57
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Впервые за почти 20 лет известного российского сатирика пустили в Беларусь с афишным концертом.
Об этом писатель и журналист Виктор Шендерович сообщил в «Фейсбуке».
«Ночное, удивительное.
Меня пускают в Минск. С афишным концертом. Чес-слово. Спустя почти двадцать лет.
Удостоверение №250 от 1 февраля, на право подготовки и проведения мероприятия, выдано антрепренеру Главным управлением по идеологии, культуре и делам молодежи Мингорисполкома.
Оттепель у них. Еще в прошлом году не согласовали меня, а в этом согласовали, назло Путину.
Кажется, я пошел на сдачу с цены на газ, но это не мое дело.
25 мая, стало быть.
Если они за это время снова не полюбят друг друга.
Но пока что - 25 мая».