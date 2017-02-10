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Виктор Шендерович: Кажется, в Минске я пошел на сдачу с цены на газ

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  • 10.02.2017, 8:57
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Виктор Шендерович
Фото: Delfi

Впервые за почти 20 лет известного российского сатирика пустили в Беларусь с афишным концертом.

Об этом писатель и журналист Виктор Шендерович сообщил в «Фейсбуке».

«Ночное, удивительное.

Меня пускают в Минск. С афишным концертом. Чес-слово. Спустя почти двадцать лет.

Удостоверение №250 от 1 февраля, на право подготовки и проведения мероприятия, выдано антрепренеру Главным управлением по идеологии, культуре и делам молодежи Мингорисполкома.

Оттепель у них. Еще в прошлом году не согласовали меня, а в этом согласовали, назло Путину.

Кажется, я пошел на сдачу с цены на газ, но это не мое дело.

25 мая, стало быть.

Если они за это время снова не полюбят друг друга.

Но пока что - 25 мая».


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