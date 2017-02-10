Куда потратят $140 миллионов, собранных с владельцев авто? 23 10.02.2017, 9:12

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В Министерстве транспорта не могу сказать, когда пока начнут ремонтировать дороги местного значения.

140 миллионов долларов собрали с автовладельцев в 2016 году в результате дорожного сбора. Такую цифру назвал первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, выступая вечером 9 февраля в программе "Надо разобраться" на телеканале ОНТ, cообщает euroradio.fm.

Чиновник объяснил, как будут распределяться собранные деньги: "Государственная пошлина распределяется и направляется на строительство, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог". Вместе с тем он не исключил, что в будущем часть собранных денег может пойти на местное дорожное хозяйство.

Также Авраменко заявил, что с белорусских автовладельцев не планируют брать плату за пользование автомобильными дорогами.