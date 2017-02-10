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Роберт Тышкевич – депутатам Сейма: Защитите «Белсат»

  • 10.02.2017, 9:45
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Роберт Тышкевич

Депутат «Гражданской платформы» Роберт Тышкевич, выступая в Сейме Польши, напомнил о необходимости защитить телеканал «Белсат».

Об этом сообщает «Радыё Рацыя».

- «Белсат» - это не только телевидение, это патрон независимых белорусских культурных, художественных, интеллектуальных сред. Только в Кремле будут радоваться ликвидации очередного препятствия для неограниченной экспансии «русского мира. Хочу обратиться к депутатам ПиС, чтобы защищали «Белсат», как к парламентариям, которые признают ценности, принципы демократии и должны это делать.

Напомним, что 16 декабря директор «Белсата» Агнешка Ромашевская заявила в интервью польскому изданию Wpolityce, что по информации неофициальные источников в МИД Польши было принято решение сократить финансирование телеканала «Белсат» в 2017 году на 2/3 и предложить ему вещание на русском языке.

По словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, была достигнута договоренность с белорусскими властями о вещании в Беларуси вместо «Белсата» польскоязычного канала.

Белорусские политические активисты и деятели культуры начали кампанию в поддержку телеканала «Белсат».

20 декабря возле здания администрации Лукашенко была проведена акция оппозиции с требованием «выключить НТВ – включить «Белсат».


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