В Минске из-за ДТП было парализовано движение трамваев 3 10.02.2017, 9:52

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Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 10 февраля, около 08.00, на пересечении улицы Орловской со Старовиленским трактом.

Об этом tut.by рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

35-летний водитель Volkswagen Transporter ехал по улице Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении площади Бангалор. По предварительной информации, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Honda, которая ехала по улице Орловской и поворачивала налево на Старовиленский тракт.

В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП движение транспорта по улице Орловской в направлении площади Бангалор было серьезно затруднено, а движение трамваев — парализовано в обе стороны.