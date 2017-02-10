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Американец покорил пользователей сети трюками на скейтборде

  • 10.02.2017, 9:58

Несмотря на проблемы со зрением, мужчина достиг совершенства в любимом хобби.

Издание Mashable обратило внимание на видеоролик, на котором слепой американец Дэн Манча (Dan Mancia) выполняет трюки на скейтборде, пишет lenta.ru.

Мужчина использует белую трость и специальный датчик, издающий звуковой сигнал. Манча устанавливает устройство на рампу для скейтбордистов, чтобы на слух определить, где находится снаряд.

Манча увлекался скейтбордингом с детства, но начал терять зрение в 13 лет из-за редкой болезни. На данный момент мужчина обладает лишь периферическим зрением в правом глазу, но это не мешает ему совершенствоваться в своем любимом хобби.

Ролик, на котором Манча демонстрирует несколько трюков, набрал более 120 тысяч просмотров на YouTube.


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