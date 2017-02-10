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Лукашенко сравнил Беларусь с Южной Кореей

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  • 10.02.2017, 10:17
ФОТО: ДМИТРИЙ АЗАРОВ/«КОММЕРСАНТЪ»

Диктатор, наверное, немного ошибся географически.

Лукашенко поздравил исполняющего обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ана с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, диктатор напомнил, что Южная Корея «была в ряду первых государств, которые признали независимость Беларуси в 1992 году».

«С удовольствием отмечаю, что с этого времени произошло много выдающихся событий в различных отраслях белорусско-корейского сотрудничества», — говорится в поздравлении, хотя конкретно ничего «выдающегося» диктатор назвать не смог.

Лукашенко также отметил, что он и Южная Корея «разделяют общие ценности». Здесь диктатор, наверное совершил небольшую географическую ошибку, перепутав юг с севером.

«Беларусь, также как и Корея, придает особое значение строительству инновационной экономики, поддержке научных исследований, развитию высокотехнологичной промышленности и информационных технологий», — подчеркнул диктатор, явно выдавая желаемое за действительное.


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