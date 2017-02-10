Под Могилевом второклассница спасла 4-летнего брата при пожаре 2 10.02.2017, 10:29

К приезду спасателей дом пылал, но дети уже были в безопасном месте.

В Могилевском районе второклассница при пожаре дома спасла 4-трехлетнего брата. Девочка услышала сигнал пожарного извещателя, одела брата и пришла вместе с ним к соседке, сообщили в МЧС. Дети были дома без взрослых.

Пожар произошел в деревне Вендорож около 18.20. К приезду спасателей дом пылал, хозяин был на улице.

На момент возгорания мужчины — 40-летнего лесничего — дома не было, он ушел в магазин. В доме остались его 7-летняя дочь и четырехлетний сын. Отец воспитывает их один — мать уже полгода живет в Могилеве.

В июле 2016 года семью признали находящейся в социально-опасном положении и за счет районного бюджета установили два автономных пожарных извещателя. Сигнал одного из них и услышала девочка.

В результате пожара повреждены крыша, имущество в доме. Пострадавших нет. Дом не пригоден для дальнейшего проживания. Семья будет временно жить у соседей. Райисполком рассматривает вариант выделения семье нового дома.

«Пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств», — считают специалисты.