закрыть
10 февраля 2017, пятница, 11:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси усилен режим радиационного мониторинга

1
  • 10.02.2017, 10:45
АЭС Фламанвиль
Фото: ouest-france.fr

Причиной послужили события во Франции.

После взрыва на французской АЭС Фламанвиль в Беларуси усилили радиационный мониторинг, сообщает kp.by со ссылкой на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Информация о нештатной ситуации на АЭС появились днем 9 февраля. Как передают местные средства информации и власти, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

Тем не менее, белорусские специалисты сделали расчеты возможного распространения продуктов взрыва, если они вдруг попадут в окружающую среду. Как показала оценка ситуации, продукты взрыва при выбросе в воздух будут распространяться в сторону Атлантического океана. Это не угрожает ситуации в Беларуси.

- В настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено, — передает Минприроды.

Однако службы продолжат работать в усиленном режиме.


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет