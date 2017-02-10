В Беларуси усилен режим радиационного мониторинга 1 10.02.2017, 10:45

АЭС Фламанвиль

Фото: ouest-france.fr

Причиной послужили события во Франции.

После взрыва на французской АЭС Фламанвиль в Беларуси усилили радиационный мониторинг, сообщает kp.by со ссылкой на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Информация о нештатной ситуации на АЭС появились днем 9 февраля. Как передают местные средства информации и власти, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

Тем не менее, белорусские специалисты сделали расчеты возможного распространения продуктов взрыва, если они вдруг попадут в окружающую среду. Как показала оценка ситуации, продукты взрыва при выбросе в воздух будут распространяться в сторону Атлантического океана. Это не угрожает ситуации в Беларуси.

- В настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено, — передает Минприроды.

Однако службы продолжат работать в усиленном режиме.