Бежавший офицер ФСБ: Замаскированных под мигрантов шпионов РФ забросили в Европу 10.02.2017, 10:53

ФСБ направляла своих шпионов в Европу под видом чеченских беженцев, снабжая их фальшивыми документами.

Российская спецслужба ФСБ, по словам российского офицера-перебежчика, направляла своих шпионов в Европу под видом мигрантов, сообщает немецкая газета Die Welt (перевод – inopressa.ru).

«Нам удалось забросить в Европу шпионов, замаскированных под мигрантов. О результатах было доложено президенту, и он одобрил их», - заявил бывший высокопоставленный офицер ФСБ по имени Игорь в документальном фильме «Холодная война Путина», показанном на немецком телеканале ZDF. Перебежчик имел в России звание полковника и занимал в ФСБ должность руководителя отдела по борьбе с терроризмом и противодействию политическому экстремизму, что подтверждается групповым фото, на котором изображена верхушка спецслужбы. По его словам, ФСБ еще с 2002 года «снабжала чеченцев фальшивыми документами». Последние служили доказательством того, что «их преследовали у себя на родине, и они получали убежище в Европе».

При помощи этих «политически преследуемых» чеченцев «российской спецслужбе удалось создать в Европе самую настоящую сеть агентов». Они «интегрировались в мусульманские диаспоры в Германии, Великобритании и Франции, и когда они понадобятся для того, чтобы повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля, эти агенты начнут свою работу». «В этом я уверен», - заявил Игорь, ныне скрывающийся в Европе.

То, что это не слухи, подтверждает пример председателя чеченского культурного общества в немецком городе Киль Тимура Дугазаева, который также дал интервью ZDF. Так, Дугазаев опроверг, что работает со спецслужбой, но при этом признал, что следил за своими соотечественниками и передавал информацию о них чеченскому руководству.

По данным Игоря, все эти агенты «занимаются слежкой за критиками режима и потенциальными исламистами».

Между тем глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен идет дальше, утверждая, что «ФСБ целенаправленно способствует притоку радикальных исламистов в Германию для того, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране». Немецкие спецслужбы, как добавляет Die Welt, уже «давно подозревают за существенно возросшим числом чеченских беженцев возможную целенаправленную операцию».