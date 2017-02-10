Власти – Россельхознадзору: Приезжайте, не бойтесь 2 10.02.2017, 11:13

Фото: РИА «Новости»

Минсельхозпрод «гарантирует безопасный визит» для инспекторов российского ведомства.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия гарантируют инспекторам Россельхознадзора безопасность во время их визита в Беларусь. Представители ведомства выразили надежду, что российская сторона не будет переносить сроки приезда.

В Минсельхозпроде отметили, что они ожидают визита инспекции Россельхознадзора и готовы показать все, что их заинтересует. «Надеемся, что это решение будет пересмотрено», - заявил 9 февраля начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексей Богданов.

Вчера стало известно, что Россельхознадзор решило перенести февральский визит в Беларусь из-за опасения по поводу возможных провокаций с белорусской стороны. Они отложили его до тех пор, пока ситуация по поводу претензий к поставкам белорусского продовольствия не стабилизируется, пишет belaruspartisan.org.

«Наше приглашение остается в силе», - отметил представитель Минсельхозпрода и подчеркнул, что Беларусь – это «цивилизованное государство, в котором безопасно находиться любому человеку».

Напомним, что Лукашенко посоветовал министру внутренних дел посадить в изолятор главу Россельхознадзора Сергея Данкеверта, чтобы, как когда-то глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, «посидел и подумал». Баумгертнер, напомним, был арестован после того, как прилетел в Минск на переговоры с главой правительства и даже провел эти переговоры. А что касается Россельхознадзора, то МВД начал работу «по сбору доказательств». Дело против Данкверта не заведено, но в целом работа идет… Так что опасаться у инспекторов есть все основания.