Кто стоит за ликвидацией Гиви? 13 Юрий Бутусов, Цензор.нет

10.02.2017, 11:33

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Юрий Бутусов

Заявления российской пропаганды о украинских диверсантах выглядят абсурдно.

Так сходу без всякого расследования заявляют главари «ДНР». При всем желании заявить о нашей победе, давайте посмотрим на ликвидацию террориста без эмоций.

Судя по заявлениям, фото и видео с места ликвидации террориста Михаила Толстых, дело было так:

1. «Украинская ДРГ», чтобы было совсем незаметно и не палевно, раздобыла огнемет РПО-А «Шмель» российского производства, который никогда не состоял на вооружении украинской армии. Именно из «Шмелей» бойцами российской ЧВК «Вагнер» был уничтожен в Луганске один из главарей бригады «Бэтмен» Александр Беднов.

2. «Украинский» диверсант с массивной трубой «Шмеля» за плечами спокойно прошел на строго охраняемую территорию отдельного штурмового батальона «Сомали» в Донецке. То есть диверсант выбрал самый сложный и опасный вариант ликвидации - на самом защищенном и охраняемом объекте. Посмотрите на объект - разве похоже что по этой территории можно не обнаруженным ходить с трубой РПО?

Юрий Бутусов, Цензор.нет