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Видеофакт: Форвард «Далласа» забросил шайбу в свои ворота с центра площадки

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  • 10.02.2017, 11:42
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В очередном поединке НХЛ произошел инцидент, который наверняка войдет в историю.

В матче с «Оттавой Сенаторс» оконфузился чешский нападающий «Даллас Старс» Иржи Гудлер, забросив шайбу в собственные ворота из центра площадки, передают naviny.by.

Эпизод произошел в конце первой двадцатиминутки: «Даллас», уступая — 0:1, получил право на игру в большинстве. Во время отложенного штрафа голкипер «звезд» Кари Лехтонен покинул ворота, дав возможность выйти на площадку шестому полевому игроку. Гудлер, пытаясь развить атаку своей команды, отдал передачу назад защитникам, но шайба миновала их и оказалась в сетке.

Остается добавить, что игра закончилась победой «сенаторов» — 3:2.


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