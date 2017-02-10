Активист профсоюза РЭП: Люди отбивали меня у участкового 7 10.02.2017, 11:52

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Белорусы готовы защищать свои права и уже не боятся властей.

Активиста профсоюза радиоэлектронной промышленности Александра Сахарука будут судить за сбор подписей против декрета о тунеядцах как за несанкционированный пикет.

По словам самого активиста, пятого февраля во время сбора подписей в Бресте к нему подошел милиционер, взял объяснение и сфотографировал Александра Сахарука. Сегодня во время вызова в Московский РОВД города составили протокол за «несанкционированный пикет» и пригласили на суд, который пройдет 20-го февраля.

Профсоюзный деятель считает, что это попытка запугать сборщиков по всей Беларуси, которые в общей сложности собрали десятки тысяч подписей противников декрета, о чем он рассказал в эфире «Белсата».

«На меня якобы пожаловались, что я мешаю гражданам. А люди начали подходить и отбивать меня у участкового.

Власть пытается идти на запугивание меня и граждан. Но люди уже не боятся. Люди активно подписываются против декрета».

Налоговики разослали около 470 тысяч сообщений на оплату сбора, но только 44 с половиной тысячи белорусов перечислили деньги на счет государства. Тем временем возмущение граждан растет. Десятки тысяч человек подписывают обращения к властям с требованием отменить декрет.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».