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В Минске с аншлагом прошел концерт Лявона Вольского

  • 10.02.2017, 12:26
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Билеты на концерт в баре «Beer & Wine» были раскуплены буквально за полчаса.

Лявон Вольский в компании своего басиста Алеся-Франциска Мышкевича с аншлагом повторил акустический концерт, который прошел две недели назад в баре «Beer & Wine».

На той же площадке 9 февраля музыканты исполнили свыше 27 песен, и впервые в Минске полностью прозвучала часть «Лес» нового альбома «Психосоматика».

Лявона Вольского можно чем-то сравнить с сэром Полом Маккартни, ведь билеты на выступления британца, как и на концерты Вольского, разлетаются буквально за полчаса, пишет «Новы Час».

Во время концерта Лявон поставил себя на место легендарного музыканта «The Beatles» и шутливо предложил в следующий раз выступать 5-6 часов.


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