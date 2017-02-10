Власти продают с молотка главное здание витебского «КИМа» 5 10.02.2017, 12:40

6,265

ОАО «Классика индустрии моды» в Витебске было признано банкротом еще летом 2015 года.

У предприятия возникли большие долги, которые сохраняются до сих пор. Чтобы выплатить зарплаты бывшим работникам, руководство распродает имущество.

Как сообщает «Народная Воля», детский лагерь «Чайка» под Витебском ушел с молотка. На его территории новый владелец собирается открыть агроусадьбу.

На днях стало известно о выставлении на продажу основного здания предприятия и других сооружений. Его первоначальная стоимость составляет более 7,5 миллионов рублей.

- На продажу выставлено все предприятие, - сказал антикризисный управляющий ОАО «КИМ» Павел Заяц. - Задолженность перед работниками составляет 70 процентов. Сроки ликвидации «КИМ» будут переноситься, пока вопрос окончательно не уйдет. Реализация объектов идет проблематично. И витебская фабрика тут не исключение - такая ситуация в целом по стране.

После оглашения ОАО «КИМ» банкротом руководство города и фабрики предложили людям трудоустройство на других объектах Витебска. Но новыми вакансиями в 2015 году воспользовались единицы, объяснив это низкими зарплатами.

Справка. ОАО «Классика индустрии моды» - одно из крупнейших предприятий трикотажной отрасли Беларуси. Основано в 1931 году. «КИМ» выпускало разнообразный ассортимент чулочно-носочных, бельевых и верхних трикотажных изделий. На международных конкурсах ОАО «КИМ» неоднократно присуждалось звание лауреата. В августе 2015 года предприятие было признано банкротом.