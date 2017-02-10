10 реальных мест, которые попали на логотипы известных брендов 10.02.2017, 12:46

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Любой бренд стремится создать узнаваемый фирменный логотип.

Иногда они отражают географическую прописку компании или используют образы знаковых зданий и достопримечательностей, чтобы повысить лояльность потребителей. Adme.ru собрал для вас неочевидные примеры того, как реальные места попадали на логотипы брендов.

Замок Нойшванштайн (Германия)

Walt Disney Pictures, 1985–2006

Нойшванштайн — один из самых красивых замков мира. Уолт Дисней был так заворожен замком, что он надолго стал настоящим символом компании. Именно он явился прообразом замка спящей красавицы в парижском «Диснейленде» и в 1985 году попал на логотип корпорации Walt Disney.

Замок Юссе (Франция)

Walt Disney Pictures, 2006—н. в.

В 2006 году логотип «Диснея» изменили. Новый замок стал выше, краше и объемнее. Вы, конечно же, узнали его — это дворец Золушки из одноименного мультфильма. Вдохновение художники черпали из французских замков и, в частности, замка Юссе. Любопытно, что по легенде дворец принадлежал не Золушке: считается, что именно его Ш. Перро описал в сказке «Спящая красавица».

Гора Маттерхорн (Швейцария/ Италия)

Шоколад Toblerone

Гору на логотипе шоколада Toblerone не спутать ни с чем. Похожий на четырехугольную пирамиду и стоящий отдельно от других пик Маттерхорн — одна из самых узнаваемых вершин в Альпах. Есть мнение, что живописная гора оказалась не только на упаковке батончика, но и внутри нее. Якобы необычная зубчатая форма шоколада — многократная мини-копия самого Маттерхорна.

Капитолий (США)

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз»

Казалось бы, при чем тут Капитолий? На лого столичного клуба — орел с хищным взглядом в традиционных цветах. Но если присмотреться, то купол Капитолия проявится в нижней части эмблемы. Отличная ассоциация и прекрасная работа дизайнеров.

Спасская башня (Россия)

XXII летние Олимпийские игры

Символичный логотип, созданный специально для Олимпиады—80. Параллельные линии (символизирующие беговые дорожки) вытянуты в архитектурный силуэт с пятиконечной звездой.

В минималистичном дизайне легко угадывается Спасская башня — часть наиболее узнаваемого международного символа Москвы — Кремля.

Гостиница «Москва» (Россия)

Водка «Столичная»

Здание гостиницы «Москва» появилось в столице в 1935 году. Потом художники поместили узнаваемый силуэт на этикетку новой марки алкогольного продукта. Мировая известность пришла к логотипу после начала экспорта «Столичной» на Запад. Сегодня и этикетка и продукт — мировые бренды.

Мост «Золотые ворота» (США)

Cisco Systems

Пожалуй, одно из самых стильных дизайнерских решений, связанных с географией. Оказывается, минималистичный логотип компании представляет собой стилизованное изображение моста «Золотые ворота», что в Сан-Франциско. Если не верите, то держите в уме, что само название cisco появилось именно как сокращение от имени города San Francisco

Долина Шамони (Франция)

«Эвиан»

Французская минералка Evian названа в честь городка Эвиан-ле-Бен, в окрестностях которого находятся несколько источников. Именно здесь, на берегу Женевского озера с живописнейшими видами на Альпы, и разливается по бутылкам известная на весь мир вода. Немудрено, что на узнаваемый логотип попали именно горы.

Особняк Абрикосовых (Россия)

Шоколад «Бабаевский»

На логотипе концерна «Бабаевский» нарисован двухэтажный особняк. Это бывший дом конфетной династии Абрикосовых, где размещалось их семейное предприятие. Фабрика производила около 4 000 тонн карамели и шоколада в год. После революции сменилось название — фабрику стали именовать в честь секретаря райкома Петра Бабаева. А вот особняк на логотипе стал фирменным знаком качества.

Мост через реку Тайн (Великобритания)

Newcastle Brown Ale

Родиной бренда Newcastle Brown Ale является Ньюкасл. Почти 100 лет назад именно там, на северо-восточном побережье Великобритании, этот сорт пива набрал армию своих первых фанатов. А на этикетку бутылки попала (и ныне там) тогдашняя главная достопримечательность города — мост через реку Тайн, на открытие которого в 1928 году приехал сам король Георг V.

Башня принца Руперта (Великобритания)

Футбольный клуб «Эвертон»

Ничем не примечательная с виду башня на деле — один из главных символов Ливерпуля. А точнее, той его части, что болеет за футбольный клуб «Эвертон». В 1930-х годах на фирменную атрибутику клуба добавили изображение старинной башни принца Руперта. У нее было суровое прошлое: построенная в XVIII веке, башня служила и вытрезвителем, и даже тюрьмой. Сегодня представить эмблему ливерпульского клуба без нее невозможно.