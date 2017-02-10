Российские СМИ: На границе с Беларусью задержали подполковника МВД РФ 2 10.02.2017, 12:51

Инцидент произошел на пропускном пункте в Псковской области.

На белорусской границе сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД подполковника Виталия Федосова.

Как сообщает питерское издание «Фонтанка», инцидент произошел 9 февраля на пропускном пункте в Псковской области. В отношении Федосова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере). На материалах дела поставлен гриф «совершенно секретно».

По информации издания, Федосов написал рапорт об увольнении из полиции еще в декабре, однако взял отпуск, поэтому остается сотрудником полиции до 4 апреля. Подполковник подал в отставку после ареста руководителя ГУСБ МВД Юрия Тимченко по делу о вымогательстве взятки.

В отношении полковника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), и в отношении двух других фигурантов дела — по ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).