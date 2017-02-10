Малгожата Госевская: Гарантирую, что Польша будет поддерживать права человека в Беларуси 10.02.2017, 13:12

Малгожата Госевская

Фото: Polskie Radio

Партия «Право и Справедливость» не отступит от принципов защиты демократии в отношениях с Беларусью.

В польском парламенте прошли дебаты в связи с выступлением министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. От имени партии «Право и Справедливость» выступила Малгожата Госевская.

Депутат отметила, что Беларусь - очень трудный партнер, и поэтому невозможно сказать, насколько прочными окажутся «позитивные моменты». Одновременно Малгожата Госевская добавила, что Варшава не должна исполнять всех желаний Минска.

В комментарии для «Радыё Рацыя» депутат подтвердила приверженность своей партии принципам демократии и защите прав человека в Беларуси.

- Прежде всего нужно помнить, что Беларусь - это наш сосед. Ранее мы годами не имели никаких официальных отношений с Беларусью.

Сначала я тоже поддерживала такие действия, я была сильно ангажирована в поддержку оппозиции, Площади-2010 в Минске, приезжала на организованные там манифестации. Это был период санкций, мы самые выступали, чтобы Евросоюз ввел санкции. Тогда это было хорошее решение, но оказалось, что оно не было эффективным. Все-таки, мы должны говорить, и таким образом влиять на политику в Беларуси.

Потепление - да, но не ценой оппозиции, не ценой прав человека. Меня знают как борца за права человека, это касается и Беларуси, и Украины, и Грузии, и до недавнего времени самой Польши. Думаю, что представляя «Право и Справедливость» в дебатах я в какой-то степени могу выступать гарантом того, что наше потепление отношений с Беларусью не означает, что мы будем соглашаться на нарушение прав человека. Будем добиваться надлежащих прав для оппозиции в Беларуси.

- В своей речи в Сейме вы сказали, что спецслужбы западных стран, в том числе Польши, должны давать отпор российской пропаганде как элементу гибридной войны. Почему тогда Польша отказывается от поддержки телеканала «Белсат»?

- Польша не отказывается от поддержки, но МИД вынужден ограничить эту поддержку. Ограничивает настолько, чтобы телеканал мог удержаться, чтобы журналисты, которые в своей работе неоднократно рисковали даже жизнью, дальше могли работать.

Люди, связанные с телеканалом, получат шанс выработать такой модели, чтобы не только МИД финансировал это телевидение. Здесь нужно задуматься над каким-то более широким форматом и поиском дополнительных средств. МИД оказался в сложной ситуации. У нас есть проблемы беженцев, миграции.

На это нужны средства из помощи на развитие, а именно эта помощь была главным институтом, который финансировал «Белсат». Иногда нужно сделать сложный выбор.

- Но в Беларуси это воспринимают прежде всего как результат торговли с Лукашенко.

- Это не торговля с Лукашенко. Мы осознаем, что наша попытка нормализовать отношения с Беларусью строится на хрупких основаниях, но мы пытаемся. Посмотрим, что получится из этого проекта.

Еще раз подчеркиваю: мы не ликвидируем «Белсат». В Польше это телевидение всегда пользовалось большой поддержкой у моей партии, это же моя партия создавала этот телевидение. Мы говорим о том, чтобы найти других доноров. И мы об этом думаем.

Напомним, что месяц назад Министерство иностранных дел Польши предупредило о расторжении договора на финансирование телеканала «Белсат», о чем стало публично известно в начале февраля. Согласно этому, поддержка белорусского телеканала польским правительством имеет закончиться в конце этого года.