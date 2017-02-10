Виталий Гурков: Мои убеждения остались прежними 2 10.02.2017, 13:14

Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Народный чемпион прокомментировал свое возвращение в сборную.

Накануне чемпионата мира по муай тай, который пройдет в Минске с 3 по 12 мая Министерство спорта возвращает в национальной сборной 11-кратного чемпиона мира по тайскому боксу Виталия Гуркова. Какие условия возвращения ему поставили и как он будет совмещать подготовку к чемпионату с гастролями в составе BRUTTO, Виталий Гурков рассказал «Еврорадио».

- Вы знаете, как спортивными чиновниками принималось решение о возвращении вас в ряды национальной сборной?

- В минувшую пятницу мне сбросили статью о домашнем чемпионате мира по муай тай, там были слова министра спорта, который перечислял спортсменов, которые будут составлять костяк национальной сборной. Среди них была моя фамилия. Сначала я решил, что в статье что-то напутали, но в понедельник мне позвонили и сказали, что министр назначает мне встречу.

- О чем шла речь на встрече? Поднимались вопросы вашего участия в BRUTTO, свободного графику тренировок, из-за чего, собственно говоря вас и не включали в состав сборной?

- Нет, ничего такого не говорили. Смысл разговора был таков: «Вот, домашний чемпионат мира, мы хотим, чтобы ты представлял страну на этих соревнованиях, а тебе же надо подготовиться. А как ты будешь готовиться - деньги собирать? Мы приглашаем тебя на работу, и у тебя все будет: медицинское обеспечение, экипировка - мы тебя подготовим, сделаем все для успешного выступления. Согласен, будешь выступать?» «Я же, конечно, согласен, сам того же хочу - выступать в Минске на домашнем чемпионате мира! На том пожали друг другу руки и договорились».

- Это будет, так сказать, разовый контракт с государством на участие в чемпионате или вас полностью восстановили в сборной?

- Получается, что меня полностью восстанавливают: я опять буду спортсменом национальной команды - буду готовиться к соревнованиям, получу финансирование на поездки.

- После победы на чемпионате в Таиланде вы подняли бело-красно-белый флаг. Не предупреждали, чтобы член национальной сборной Гурков не позволял себе такого в будущем?

- Нет, этот вопрос вообще не поднимался.

- А сами что думаете - какой флаг в случае победы поднимете?

- Не знаю. Может, на этот раз вообще будет «Веселый Роджер»!

- А ваша бело-красно-белая капа?

- Все остается. Никаких условий мне не ставили, а я себя веду и буду вести так же, как и раньше. Мои убеждения и мой внутренний мир никак не изменились.

- Гастроли, концерты, репетиции с BRUTTO сможете совместить с подготовкой к чемпионату мира?

- Все это можно успешно совмещать. Кстати, сейчас мы ездим по Беларуси, а не где-то за границей - не надо срываться, отрываться от подготовки и лететь куда-то далеко на концерт. Нет, все будет спланировано. И время еще до чемпионата есть, что прекрасно. Ко всему, это привычный для меня режим подготовки, я на протяжении двух последних лет так готовлюсь к соревнованиям, совмещая подготовку с поездками и гастролями. И все получалось. Тренерский штаб составляет для меня особый план подготовки и, несмотря на то, где я нахожусь, я всегда делаю то кусок работы, который должен сделать в рамках спортивной подготовки.

- Уже знаете, кто будет для вас самым опасным соперником на этом чемпионате мира?

- Конкретное имя не назову, но знаю - серьезных бойцов там будет достаточно.