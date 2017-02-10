Прокопович просветил Лукашенко: Зарплата в $200 в регионах – это счастье 6 10.02.2017, 13:24

Петр Прокопович

Фото: tut.by

Бывший глава Нацбанка написал диктатору о реальных зарплатах в Беларуси.

Сегодня стало известно о том, что бывший глава Нацбанка Петр Прокопович написал письмо на имя Лукашенко, изложив свою позицию на происходящие процессы в экономике.

Прокопович пишет о том, что экономика уже два года находится в состоянии стагнации. Промышленное производство сократилось, строительство резко снизилось, доходы населения падают. Нет точек роста.

«Много говорится о макроэкономической стабильности. Но простому человеку, особенно в регионах, от этого ни холодно, ни жарко, когда цены растут выше, чем на декларируемые 12%, а зарплата, наоборот, упала. Сегодня зарплата в 4−5 миллионов (старыми) считается за счастье в регионах. Никто не предлагает альтернативу, как удовлетворить обычные потребности людей. Сидя в Минске, хорошо говорить про макроэкономическую стабильность. Умеренная эмиссия в этой ситуации видится многим единственным решением. Ведь на перекройку экономической политики президент не пойдет», — пересказал tut.by текст письма осведомленный источник в правительстве.

Предложения сегодня планируется обсудить сегодня на совещании в администрации Лукашенко. По мнению экспертов, это может привести к включению печатного станка и новой девальвации белорусского рубля.