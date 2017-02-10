77 лет назад началась депортация жителей Западной Беларуси в Сибирь 10.02.2017, 13:46

Вместе с поляками были депортированы десятки тысяч белорусов.

10 февраля в Варшаве и Белостоке проходят памятные церемонии, посвященные полякам, погибшим в результате депортаций в Сибирь, Казахстан и северные районы СССР. 77 лет назад сотрудники НКВД начали первый этап массового вывоза жителей Западной Беларуси и Западной Украины. Тысячи людей погибли в результате эпидемий, голода, истощения и нечеловеческих условий труда. Немногим удалось вернуться в родные места, передает «Радио Польша».

В 1940-1941 гг. власти СССР провели четыре акции, официально названные «переселением», - в феврале, апреле и июне 1940 года, а также в конце мая 1941 года. Во время первой акции из Восточных воеводств Второй Речи Посполитой, вывезли около 140 тысяч человек, среди них – поляки, украинцы и белорусы.

Цель депортаций заключалась в уничтожении гражданского общества, а также в использовании властями рабочей силы. Наравне с системой советских лагерей депортации были элементом репрессивной советской политики.

По данным НКВД, депортациям подверглись около 320 тысяч человек. Польский Союз сибиряков заявляет о миллионе 320 тысячах депортированных. Согласно историкам, во времена СССР были депортированы, по меньшей мере, 800 тысяч человек.