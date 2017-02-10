Белорусско-российская граница приобретает реальные очертания 30 10.02.2017, 13:58

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Паспортный контроль белорусов, прибывающих на поезде в Красное, Смоленская область

Фото: Deutsche Welle

Пересекать ее теперь можно только в установленных местах и под контролем.

Приказом директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью с 7 февраля установлены пограничные зоны. Они понадобились для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ" в связи с введением Минском с 12 февраля пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран, которые будут прибывать в Беларусь через столичный аэропорт. Корреспондент DW отправился на белорусско-российский пункт пропуска "Красное" в Смоленской области, чтобы познакомиться с режимом его работы.

Договора о границе нет

Появление пограничной зоны со стороны России так или иначе заставит Беларусь принять симметричные меры, считает бывший картограф-геодезист, ныне военный пенсионер Виктор Болдин. Дело в том, поясняет он, что без демаркации границы создание погранзоны носит условный характер, пограничные наряды вынуждены нести дежурство без реальной привязки к местности. В приказе директора ФСБ, отмечает эксперт, указаны геодезические координаты пределов пограничной зоны на территории России. Но вопрос, где эта зона кончается с белорусской стороны.

То есть, если нарушитель, двигаясь из Беларуси в Россию, увидит пограничников и решит бежать назад, то до какой линии российские вооруженные военные имеют право его преследовать? Эту линию, говорит Болдин, должны провести белорусские власти. К тому же Россия не имеет права ставить и пограничные столбы, так как они должны иметь согласованные высокоточные географические координаты, включая высоту над уровнем Балтийского моря. Для их установки топографам понадобится несколько лет и сотни миллионов евро.

Виктор Болдин

Договора о госгранице между РБ и РФ также нет, поэтому, продолжает эксперт, два года назад указом Лукашенко с белорусской стороны была создана лишь безрежимная приграничная территория. А теперь все изменится вопреки обещаниям не создавать ограничений для граждан двух стран. Приказом шефа ФСБ Бортникова предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону". Это значит, что нельзя больше использовать любую тропу, ведущую в Россию. Переход границы вне мест, включенных в списки разрешенных, автоматически означает нарушение режима.

Граница под контролем

Российских пограничников, дежурящих в Красном, которое расположено на автомагистрали Брест-Москва, вопросы, поставленные Виктором Болдиным, не удивили. Начальник погрангруппы пояснил DW, что его подчиненные не собираются никого преследовать на территории Беларуси, их задача лишь не пропустить в Россию нежелательных лиц. Как правило - граждан Украины, Грузии и Молдовы.

При этом пограничного контроля на границе нет, то есть, паспорта не сканируются специальным устройством, и в базы данных не заносится информация о датах въезда и выезда из России. Но в остальном погранзона действует.

С белорусской стороны на границе с Россией скопилось полторы сотни грузовиков

Нужно понимать, указал военный, что добросовестные граждане должны сами стремиться пересекать границу в установленных местах - там, где есть пограничники. Иначе их будут рассматривать как нарушителей, и наступит ответственность в соответствии с законодательством России: статьей 18.2 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в тысячу рублей (около 15 евро) и выдворение.

Однако пока что на дорогах нет знаков, предупреждающих о въезде в погранзону. Как пояснили российские пограничники, их просто физически не успели сделать. Также не отлажена система выдачи разрешений на посещение населенных пунктов в ней. Поэтому пока никаких санкций к прибывающим в погранзону применяться не будет.

Удар по контрабанде

С белорусской стороны на границе скопилось с полторы сотни грузовиков, растянувшихся в полукилометровую очередь. Почти все они с белорусскими номерами и везут продукты питания. По словам водителей, чтобы пройти фитосанитарный контроль "Россельхознадзора", иногда приходится стоять весь день. Но введение погранзоны, признают они, здесь ни при чем.

Скорее всего, предположил один из дальнобойщиков, назвавшийся Алексеем, пограничный режим введен для борьбы с ввозом в Россию по объездным дорогам санкционных продуктов из стран Евросоюза.

Например, продолжил Алексей, вдоль автомагистрали идет газопровод, который обслуживается ремонтными бригадами. Для них постоянно поддерживаются в хорошем состоянии проселочные дороги. Они-то часто и используются для объезда погранпостов. И если раньше нужно было факт контрабанды доказать, то сейчас тем, кто использует такие тропы, будет просто вменяться нарушение погранрежима.

Одна из проселочных дорог на границе России и Беларуси, где нет никакого контроля

В новинку, добавил водитель, стал лишь паспортный контроль на выезде из России. Проверяют, как правило, только пассажиров легковых автомобилей. Политолог из московской Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев объясняет эту меру недоверием руководства России в отношении белорусских силовиков.

Достаточно вспомнить, говорит Суздальецев, что в 2005-2007 годах беглый олигарх Борис Березовский, находясь в розыске в России, неограниченно присутствовал в Минске. Также через Минск, по словам Суздальцева, в период опалы бежал олигарх Михаил Гуцериев, а уже в нынешнем году через Беларусь без проблем выехал на Запад скандальный художник-акционист Петр Павленский.

Дизель под контролем

До 7 февраля существовал единственный легальный способ въехать в Россию из Беларуси, минуя всякий контроль. Из Орши в Красное ходит поезд региональных линий экономкласса - так сейчас называется старый советский дизель.

Билет на него представляет собой обычный кассовый чек и покупается не через систему продажи проездных документов, где нужно указывать данные паспорта.

Дизель ходит два раза в день и предназначен для доставки оршанцев на дачные участки. В Красном желающие могут пересесть на электричку до Смоленска.

Теперь белорусский поезд открывает двери только после того, как на платформе появляются российские пограничники - все пассажиры проходят паспортный контроль. Правда, электричку из Смоленска они проверять не стали и уехали еще до ее появления, обозначив возможную для Беларуси проблему в будущем. Если мигранты из третьих стран выедут из России, чтобы в дальнейшем перебраться в страны ЕС, но не сумеют перейти границу с Польшей, то назад в Россию их уже не пустят.